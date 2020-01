Wiktoria Gąsiewska opowiedziała o nieprzyjemnej sytuacji. Jest zniesmaczona

Wiktoria Gąsiewska na ogół jest bardzo pozytywnie nastawioną do świata osobą. Nie zawsze da się jednak utrzymać uśmiech na twarzy. Młoda aktorka boleśnie się o tym przekonała.

Wiktoria Gąsiewska zawsze stara się być pozytywnie nastawiona do rzeczywistości, a uśmiech nie schodzi z jej twarzy zbyt często. Jak sama powiedziała, do szczęścia nie potrzeba jej wiele. - Ze mną trochę jak z dzieckiem. jak jestem najedzona, wyspana i wysiusiana to trudno mnie zdenerwować - odpowiedziała na pytanie fanki. Okazuje się jednak, że choć jest to trudne, niektórym udaje się wyprowadzić ją z równowagi. O wszystkim opowiedziała na InstaStory.