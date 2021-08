Gąsiewska: "Potrzebuję mieć przynajmniej tydzień w miesiącu wolny"

"Im odważniejsze propozycje dostaję, tym bardziej się cieszę. Niedawno zaproponowano mi zagranie żony, która zadźgała swojego męża. Bardzo mi się to spodobało. Jeszcze w nikogo nożem nie celowałam. Wiadomo, że nie jestem psychopatką i w życiu bym czegoś takiego nie zrobiła. Ale kiedy słyszę, że mam taką możliwość, by zrobić to na planie, zgadzam się na to z zamkniętymi oczami" - zwierza się Gąsiewska.