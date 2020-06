Wiktoria Gąsiewska wyglądała jak Shakira. "Natury nie oszukasz"

Wielkie wydatne usta i burza loków na głowie to nowy wizerunek Wiktorii Gąsiewskiej, który młoda aktorka zaprezentowała na Instagramie. Czyżby charakteryzacja do kolejnej roli? Wręcz przeciwnie. 21-latka zdradziła, że mocno kręcone włosy to jej naturalny atrybut, o który postanowiła teraz szczególnie zadbać.