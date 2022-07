Wiktoria Gąsiewska szaleje na urlopie. Pokazała zgrabną figurę w zielonym bikini. WOW!

Nie ma jednak mowy o tym, by leżeć na piasku i tylko smażyć się w słońcu. Gąsiewska na urlopie jest wyjątkowo aktywna. Jak nie pływa jachtem, to próbuje swoich sił na desce. Utrzymanie się na wodzie na Stand Up Paddle (czyli desce SUP) nie jest proste. Być może dlatego aktorka pozowała do zdjęć z koleżankami wcale nie na stojąco.