Wiktoria Sypucińska utknęła w Stambule. Fani jej nie współczują

Kilka dni temu, gdy sytuacja związana z koronawirusem zarówno w Polsce, jak i na całym świecie była już gorąca, Wiktoria Sypucińska pochwaliła się na Instagramie zdjęciami ze Stambułu. Szybko okazało się, że celebrytka poleciała tam, by zoperować sobie nos. Jej fani już wtedy pisali, że nie jest to najlepszy pomysł i powinna czym prędzej wrócić do kraju. Sypucińska zapewniała o tym, że wie co robić i wszystko pójdzie zgodnie z planem. No cóż, niestety nie poszło. Na instagramowym profilu uczestniczki "Warsaw Shore" pojawił się wpis, w którym to pożaliła się, że nie ma jak wrócić do Polski. "Nie wiemy, jak długo przyjdzie nam przebywać w azjatyckiej części Stambułu i kiedy będziemy mieli mozliwość powrotu do kraju" - napisała. Jednocześniezapewniła, że cały czas spędza w hotelowym pokoju.