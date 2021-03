Willa Katarzyny Figury wyburzona. Aktorka nie ma już po co wracać do Warszawy

Katarzyna Figura, choć niewątpliwie może pochwalić się wymarzoną karierą, nie może tego samego powiedzieć o życiu prywatnym. W 2012 r. na łamach "Vivy!" przyznała, że przez lata była ofiarą przemocy domowej. Zażądała rozwodu, a ówczesny mąż, Kai Schoenhals, wytoczył jej pozew o naruszenie dóbr osobistych. Od tamtej pory para toczy walkę w sądzie. By odciąć się od tego koszmaru, aktorka osiem lat temu porzuciła Warszawę i przeprowadziła się do Gdyni. To właśnie nad morzem starała się ukoić nerwy i rozpocząć nowe życie.