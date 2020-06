Będzie książka o Williamie i Harrym. Przybliży czytelnikom ich relację

Historia rodziny Windsorów to współczesna saga, która od lat przyciąga uwagę nie tylko brytyjskiej, ale międzynarodowej publiczności. Każdy jej odcinek dopisywany przez życie i każdy pojawiający się nowy bohater z czasem wzbudza coraz większe zainteresowanie. By podkreślić , jaki potencjał ma królewska historia, wystarczy przypomnieć, ile powstało na ich temat filmów i dokumentów czy przywołać bijący rekordy popularności serial "The Crown".