William przed ślubem zerwał z Kate przez telefon. "To nas wzmocniło"

Robert Lacey w książce "Bitwa braci" opisał pamiętne rozstanie Williama i Kate z 2007 r. I bodaj jako pierwszy ujawnił, jak do tego doszło. Kate Middleton pracowała wtedy dla luksusowej marki odzieżowej Jigsaw (zajmowała się pozyskiwaniem drogich akcesoriów). Dokładnie 11 kwietnia 2007 r. w jej butiku zadzwonił telefon. Kate wyszła z trwającego wówczas spotkania i zamknęła się w gabinecie.

William miał jej powiedzieć, że nie jest pewny co do ich wspólnej przyszłości. Nie wiadomo, czy później spotkali się osobiście, żeby omówić sprawę. Ale na pewno ten telefon do pracy Kate był punktem zwrotnym w ich związku.