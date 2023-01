William zdruzgotany? Harry wyjawił ich sekret

Książę upadł na miskę psa, co opisuje jako "paskudne doświadczenie". Miał mieć kilka ciętych ran na plecach. Harry zaznaczył, że William przeprosił za to, co się stało. Miał też poprosić Harry'ego o to, by nie mówił o zajściu Meghan. Brat przystał na to, ale bójki nie dało się trzymać w sekrecie przed żoną, bo ta dość szybko zwróciła uwagę na to, że na ciele Harry'ego są rany.