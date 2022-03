Wiosenna kampania Apart - symboliczne motywy i nie tylko

W stylizacjach sfotografowanej przez Marcina Tyszkę gwiazdy pojawiają się biel, beż i pudrowy róż, ale także bardziej intensywne barwy, jak total look w odcieniu soczystej zieleni czy oranżu. Kolorowe akcenty pojawiają się także w biżuteryjnych propozycjach Apart na wiosnę, która zapowiada się intrygująco i wielowymiarowo. Wśród biżuteryjnych nowości na ten sezon są na przykład srebrne pozłacane wzory z takich kolekcji, jak choćby La Donna czy Kolory. Zwracają uwagę bezpretensjonalnym designem w stylu boho, wielobarwnymi elementami i tajemniczymi motywami dekoracyjnymi - yin yang, księżycem i słońcem, kwiatem lotosu. Wiosną nie mogło także zabraknąć motyli - w zwielokrotnionej odsłonie zdobią efektowny komplet, składający się z naszyjnika, bransoletki i kolczyków. Styliści marki Apart zachęcają, aby łączyć ze sobą dwa lub więcej naszyjników i bransoletek. Jako dodatek do takiej kompozycji zawsze sprawdzą się wciąż modne kolczyki koła. Z dużą swobodą można także miksować pierścionki i nosić kilka o różnej estetyce - sygnety z nowoczesnymi oraz subtelnymi wzorami. W wiosennej kampanii Apart nie brakuje także biżuterii dla wielbicielek klasyki, jak choćby widowiskowych wzorów z diamentami i perłami, idealnych na specjalne okazje. Ciekawie prezentują się także zestawy złotych naszyjników w stylu choker z pasującymi bransoletkami.