Wiosna w kolorze mocha, czyli 3 pomysły na stylizacje w najmodniejszym odcieniu tego sezonu

Kolor mocha kojarzy się z ciepłym wiatrem we włosach i delikatnymi promieniami pomarańczowego zachodzącego słońca. To kwintesencja klasycznego westernu, a jego idealnym odzwierciedleniem w stylizacjach jest zamsz, który właśnie wraca do łask. Ten w kolorze mocha to absolutny must have tego sezonu. Taka stylizacja z pewnością obroni się sama. Postaw na monochromatyczny zestaw składający się z oversize’owej koszuli i spodni z szerokimi nogawkami lub ołówkowej spódnicy od marki Missguided, której produkty dostępne są teraz na platformie SHEIN. Całość możesz urozmaicić subtelnymi dodatkami, np. eleganckimi japonkami na niskim obcasie w kolorze nude i okularami przeciwsłonecznymi w stylu vintage. To prosty total look, który łączy oryginalny charakter tkaniny z ciepłym, subtelnym odcieniem brązu oraz modnymi akcesoriami. Stylizacja typu western mocha jest elegancka, a zarazem nonszalancka. Idealnie sprawdzi się na co dzień oraz w ciepły wiosenny wieczór podczas spotkania ze znajomymi.