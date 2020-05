Wirtualna kolacja z Blue Café do wylicytowania na Allegro Charytatywni

Podczas kolacji zwycięzca licytacji i artyści będą mogli przyrządzić potrawę z tego, co akurat będą mieli w lodówce. Po wspólnym gotowaniu będzie czas na rozmowę o muzyce, planach zespołu na najbliższe miesiące, a także anegdotki zza sceny. Licytacja spotkania w towarzystwie Dominiki Gawędy oraz Pawła Rurak-Sokala na platformie Allegro Charytatywni trwa do 28 maja do godz. 9:45.