Wiśniewscy świętują rocznicę związku. "Szalejemy ze sobą"

Jednak w serce gwiazdora zabiło szybciej już dla innej kobiety. Choć oficjalnie to nie nowa miłość była powodem czwartego rozwodu Michała Wiśniewskiego, uważni czytelnicy mediów plotkarskich teraz mogą dokładnie uporządkować kalendarium burzliwego życia miłosnego piosenkarza.

Najgłośniejsze zdrady w show-biznesie

15 marca Pola Wiśniewska opublikowała na Instagramie zdjęcie z mężem podpisane: "Niezmiennie od dwóch lat szalejemy za sobą". Para w ten sposób świętuje rocznicę związku. Co ciekawe, w 2019 r. zaledwie 3 dni wcześniej gwiazdor złożył do sądu pozew o rozwód, który uzyskał pół roku później, we wrześniu.