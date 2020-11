Wiśniewski jeszcze nie chce być dziadkiem. "Oby nie było dziecka w najbliższym czasie"

Wiśniewski znany jest z tego, że lubi zaskakiwać swoimi wypowiedziami, więc jego fanów raczej nie zdziwiło, że umieścił taki żart. Nikt jego słów za bardzo nie skrytykował ani nie uznał za niesmaczne. Znaleźli się nawet tacy, którzy zachęcają go, by dorobił się Reprezentacji Polski w piłce nożnej. "Wiśniewski Team, niegłupi pomysł" – napisał jeden z internautów.

W komentarzach przeważa za to zachwyt nad córką muzyka. "Jest tak podobna do Mandaryny, te dołeczki na buzi, piękna dziewczyna", "Piękna jak mama... Mandaryna super kobieta to i córcia super", "Śliczna z niej dziewczyna i ten błysk, i radość w oczach" – czytamy. Michał Wiśniewski jako ojciec może być dumny z siebie, ale widać, że do bycia dziadkiem mu się nie śpieszy.