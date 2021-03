Piąta żona Wiśniewskiego. "Zupełnie inna niż poprzednie"

Pola zdradziła, że nie planowała pokazywać się na Instagramie męża: - Publikacja mojego pierwszego zdjęcia w internecie była spontanicznym pomysłem Michała, o którym dowiedziałam się po fakcie. Rozbawiło mnie to i nieco zaskoczyło, ale sam fakt niczego dla mnie nie zmienia. Wciąż cenię sobie prywatność i spokój. Codziennie obserwuję blaski i cienie popularności Michała i to mi w zupełności wystarczy – powiedziała.

Od narodzin Falco Wiśniewscy mają wspólnie dziewięcioro dzieci. – Mam pełne ręce roboty, bo na co dzień mieszka z nami piątka. Dwójkę trzeba odwozić do szkoły, co wymaga zaangażowania obojga rodziców. Nie mamy niani, wszystkim zajmujemy się sami.