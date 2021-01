Witold Paszt wciąż odczuwa skutki koronawirusa. "To były dramatyczne chwile"

Witold Paszt apeluje do wszystkich, by nosili maseczki i przestrzegali reżimu sanitarnego, bo sam doświadczył zarażenia koronawirusem i nie chciałby tego przeżyć ponownie. 68-latek nie mógł złapać oddechu po dwóch krokach i nawet teraz, kilka miesięcy później, nie wszystko wróciło do normy.

Witold Paszt ostrzega przed koronawirusem: "To nie przelewki" Źródło: AKPA