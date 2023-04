Włodarczyk pokazała fotę 20 miesięcy po ciąży. "Nic nie robiłam"

"Czułam się kochana, doceniona, spełniona i cholernie wdzięczna mojemu ciału, że dźwignęło to wszystko. Że mamy zdrowego malucha, że podołałam. Nawet nie miałam czasu patrzeć w lustro, co było do zauważenia na moich storkach po porodzie. Wszystko wróciło do wersji pierwotnej, może dlatego, że nie było ciśnienia, czy drakońskich diet, za to dużo miłości do samej siebie. Oczywiście, brzuch pozostał jaki pozostał, ale nie mam z tym problemu. Przypomina mi on o tym, że nosiłam w nim nasze dziecko i ma prawo taki być. Jak będzie mi przeszkadzał, to coś z tym zrobię" - dodała.