Włoskie trio świętuje 10. rocznicę istnienia

Włoskie trio, nazywane następcą Trzech Tenorów i oklaskiwane na całym świecie, świętuje 10. rocznicę istnienia. Piero Barone, Ignazio Boschetto i Gianluca Ginoble jako dzieci spotkali się w telewizyjnym programie talent show „Ti lascio una canzone”, w którym każdy z nich śpiewał osobno. Gdy w jednym z odcinków producenci połączyli ich głosy w słynnym włoskim utworze „O sole mio” - nie było wątpliwości, że nie powinien to być tylko jednorazowy występ. Nastolatkowie przyciągnęli uwagę Michele Torpedine, menedżera, który przyczynił się do sukcesu innych włoskich gwiazd, m.in. Andrei Bocellego i Zucchero. Słynny łowca talentów wziął pod swoje skrzydła całą trójkę, co zdecydowanie mogą dziś zaliczyć do dobrych posunięć.