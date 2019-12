Wnuczka kucharki. Rodzinne tajemnice królowej Elżbiety II

"The Crown" koncertowo przedstawia historię brytyjskiej rodziny królewskiej. Ale o jednym skandalu serial Netfliksa nie wspomina. Chodzi o matkę Elżbiety II.

Co znamienne, teściowa księcia Filipa miała na drugie imię właśnie Marguerite, a rodzina wołała na nią cookie, co może być "subtelną" aluzją do ang. czasownika to cook, czyli gotować.