Wojciech Błach został okradziony. Prosi o pomoc i apeluje do złodzieja

Błach wystosował apel do złodzieja, który ukradł auto Renault Master 10ep o numerze rejestracji TK512AV. - Złodzieju, naprawdę ci współczuję, że musisz się tak upokarzać, żeby zdobyć pieniądze w tych ciężkich czasach. Wszystkim nam jest ciężko tym, co pracują, uwierz, też. Pozbawiasz tych ludzi odrobiny rozrywki, refleksji, ale też pozbawiasz nas szansy na zarabianie, mamy rodziny, dzieci, żony. Może zostaw to auto, sprzęt… - oznajmił.