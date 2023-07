Wojciech Korda jest przykuty do łóżka. Fani pomogli mu w trudnej sytuacji

Okazuje się, że przy wzroście cen pani Aldonie jest podwójnie trudno utrzymać dom. W ostatnim czasie groziło im odcięcie prądu, a to oznaczałoby dla Kordy śmierć. - Koszty takiej choroby są coraz większe, a pojawiają się kolejne problemy i wydatki. Same plastry, które są niezbędne, gdy ktoś leży nieruchomo w łóżku, bo pojawiają się odleżyny, kosztują po kilkaset złotych. Teraz przy wzroście cen prądu, który dotyka nas wszystkich, regulowanie faktur za prąd stało się dla pani Aldony problematyczne i pojawiło się zadłużenie, a z nim strach, że dostawca odetnie prąd, co czyni się standardowo. Brak prądu to zatrzymanie maszyn, które podtrzymują przy życiu Wojciecha i są niezbędne. Wojtek jest zupełnie zależny od tych maszyn, może więc dojść do sytuacji tragicznej - mówił Kopeć.