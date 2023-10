Wojciech Korda nie żyje. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie

Kilka miesięcy temu donosiliśmy, że Kordom groziło odcięcie prądu, co skończyłoby się tragicznie. Po nagłośnieniu sprawy przez media fani muzyka stanęli na wysokości zadania i zasilili konto Fundacji. "Dzięki hojności darczyńców zebraliśmy kwotę, która pozwoliła na opłacenie zaległych faktur i najpilniejszych potrzeb medycznych Wojtka, które jak się domyślacie – nie dość, że nie maleją, to już teraz są ogromne. Będziemy teraz konsultować, w jaki sposób ich użyć, by zostały spożytkowane w najmądrzejszy, ułatwiający codzienne funkcjonowanie sposób" - można było wtedy przeczytać.