Wojciech Mann bezlitosny dla polskich kabarecierzy. "To jest dla mnie nie do zniesienia"

- Jak patrzę na dzisiejsze kabarety, to z bardzo nielicznymi wyjątkami — wyłączam. To jest dla mnie nie do zniesienia. Wtedy człowiek musiał uruchomić głowę. Próbować wykapować, o co tam chodziło - przyznał w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim. - Publiczność, która dzisiaj nie najlepiej się kojarzy czasem, bo buja się na różnych festiwalach do głupich piosenek, a przedtem na tych samych scenach pojawiali się ludzie, którzy właśnie takie teksty wygłaszali i ta sama, starsza czy młodsza publiczność, kupowała to natychmiast. Rozumiała każdą aluzję, to było budujące — teraz to trochę zanika. Boję się, że z winy kiepskich autorów i kiepskich nadawców - dodaje.