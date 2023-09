Wojciech Mann "doprasza się" posady od Adama Glapińskiego. Przy okazji kpi z Jacka Kurskiego

"Dość często spotykam się z pytaniami, czy żyję. [...] Rzeczywiście, uszkodziłem sobie jakieś potrzebne do chodzenia kawałki nogi. Wydaje mi się jednak, że od takiej kontuzji do zgonu jest jeszcze pewien dystans. Niemniej uprzedzam wszystkie chcące ze mną zadzierzgnąć rozrywkowe stosunki osoby, że obecnie przeze mnie wykonywane mambo, to już nie to, co niegdyś" - tłumaczył w mediach społecznościowych swoje problemy i poruszanie się z balkonikiem.