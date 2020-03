Wojciech Mann komentuje sytuację. Nie przebiera w słowach

Należy pamiętać o tym, że praca w radiowej Trójce była ogromną częścią jego życia. Wojciech Mann nie miał więc do podjęcia łatwej decyzji. Niektóre kroki musiały być jednak zrobione, a odejście ze stacji było jednym z nich. I choć, mogłoby się wydawać, sprawa jest zakończona, głosy krytyki nie cichną. Słuchacze wciąż demonstrują swoje oburzenie. Mann opowiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" o kulisach swojego odejścia. Nie szczędził gorzkich słów. To jednak nie wystarczyło. Na instagramowym profilu dziennikarza również pojawił się krótki komentarz: "Gdybym w tej chwili miał się odnieść do sytuacji, jaka panuje, to musiałbym to zrobić skrótowo. Brzmiałoby to, powiedzmy sobie otwarcie, w du*ie to mam".