Wojciechowska o lęku przed szczepieniem: "Każda szczepionka była kiedyś nowa"

Dalej Wojciechowska przeszła do tematu koronawirusa: - COVID jest bardzo trudną sytuacją i rozumiem te wszystkie lęki i obawy, że to jest nowe. Ale każda szczepionka była kiedyś nowa. Kiedy ją wprowadzano, każda szczepionka wzbudzała wiele kontrowersji i obaw i wiele było teorii rozsiewanych, jakie ma fatalne działanie na nasz organizm, więc ten proces trzeba przejść. Czy jest inna droga? Nie sądzę. Wróciłam właśnie z Włoch, gdzie jest to bardzo jasno ustalone […] Jeżeli nie jesteś zaszczepiony, to nie wejdziesz do żadnej restauracji, kawiarni czy nigdzie indziej. To jest twój wybór. Nie chcesz, nie wchodzisz. Ja twierdzę, że szczepienia podnoszą bezpieczeństwo nas wszystkich. I uwaga: nikt mi za to nie płaci, nie sponsoruje mnie żaden koncern farmaceutyczny.