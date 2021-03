Wojewódzki dosadnie odniósł się do Meghan. Padło nazwisko gwiazdy TVN-u

W Polsce wiele osób pokusiło się już o komentarz do wypowiedzi Meghan i Harry’ego. Dostało się w szczególności księżnej. Na antenie TVN24 eksperci wyśmiali jej depresję . Jedna z mentorek programu "Projekt Lady", Irena Kamińska-Radomska, również wypowiedziała się w negatywnym tonie, oceniając wywiad jako "wyrachowany, wyreżyserowany spektakl". Okazuje się, że do całej sprawy odniósł się też Kuba Wojewódzki.

Kryzys w rodzinie królewskiej. Autorka książki o Meghan ostro o monarchii

We wtorkowej zapowiedzi kolejnego odcinka swojego show samozwańczy król TVN-u nawiązał do najważniejszego wydarzenia ostatnich dni: "Dziś wyjątkowo w @tvn.pl Książę Jakub i Księżna Angel. Kto przez kogo płakał a kto przez kogo nie płakał gdy ta druga nie płakała przez tę, co powinna, a nie chciała. Czyli o rasizmie…". Pod postem jeden z internautów zadał mu pytanie: "Kuba, co myślisz o całej tej historii z Megan M.? Na pewno oglądałeś ten wywiad". Gwiazdor odpowiedział w dosadnym stylu: "Jaki kraj taka Rozenek…".

To porównanie Meghan do Rozenek wywołało żywą reakcję internautów. Większość z nich uznała je za trafne. Jak na razie Rozenek nie skomentowała przytyku w swoją stronę, ale warto wspomnieć, że w przeszłości wchodziła już na drogą sądową z Wojewódzkim. Pozwała go m.in. za określenie, że weszła do showbiznesu "jak do agencji towarzyskiej". Rozenek wygrała rozprawę, ale Wojewódzki odwołał się od wyroku.