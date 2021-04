Wojewódzki wypoczywa na plaży. Zamieścił wymowny komentarz

Wojewódzki bez wątpienia nie może narzekać na brak obowiązków, ale jednak udało mu się znaleźć czas, by odpocząć od Warszawy i wybrać się w spokojniejsze miejsce. W swoim najnowszym wpisie na Instagramie widzimy go, jak wraz z partnerką leży na plaży i podziwia wspaniały horyzont. Samozwańczy król TVN-u do zdjęcia dodał ironiczne słowa: zostań w domu. Choć nie wskazał, w jakim miejscu przebywa obecnie, to bardzo możliwe, że jest to polskie morze. Jak doskonale wiadomo, Wojewódzki posiada elegancki apartament w Gdyni.