Wojewódzki znów o dziecku. Zdradził jego płeć

Kuba Wojewódzki niedawno wyznał w "Dzień Dobry TVN", że jego dziewczyna jest w ciąży. - Moja dziewczyna – uwaga! – aktualnie w ciąży, tadadadam – pytała mnie, co robiłem dzisiaj w pracy... – powiedział 60-letni prezenter. Prowadzący zasypali go pytaniami, na które Wojewódzki odpowiedział: - Tak, będę ojcem. Za 7 miesięcy. Moja dziewczyna jest w ciąży. I postanowiłem, że powiem to w najbardziej plotkarskim programie w telewizji.