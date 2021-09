Wojewódzki znowu atakuje Rozenek. "Jest zrozpaczona"

We wtorek studiu "Dzień dobry TVN" na kanapie siedział niecodzienny gość - Kuba Wojewódzki. Showman jak ognia unika takich spotkań i medialnych pogaduszek. Możliwe, że "góra" wymusiła na nim jakąkolwiek promocję jego talk-show i nie było zmiłuj - Wojewódzki musiał przyjść do śniadaniówki. Ale zadbał o to, by prędko go nie zaproszono ponownie...