"Mam tę moc". Zaśpiewała w schronie piosenkę Elsy. Poruszyła ludzi na całym świecie

"Spójrzcie, Rosjanie z kim jesteście w stanie wojny! Tylko tchórz może walczyć z cywilami, odbierać dzieciństwo bezbronnym dzieciom!" - napisała Smekhova w opisie do filmiku, który błyskawicznie roznosi się w sieci. Już obejrzało go ponad milion internautów, którzy upubliczniają go na swoich profilach. Występ dziewczynki możecie zobaczyć poniżej.