Wojtek i Aga ze "Ślub od pierwszego wejrzenia" świętują. Pikantne zdjęcia

Chyba mało kto wierzy w "skuteczność" telewizyjnych programów randkowych. Patrząc jednak na tych dwoje, musimy przyznać, że prawdziwa miłość przed kamerami jest możliwa. Do pierwszego spotkania Agnieszki i Wojtka doszło na ślubnym kobiercu w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" i od tego momentu ich związek kwitnie.

Para jest aktywna w mediach społecznościowych i wciąż dostarcza dowodów na łączące ich uczucie . Założyli nawet kanał na YouTubie. Subskrybuje go ponad 46 tys. osób i kilkuset internautów śledzi ich konta na Instagramie. Tak ogromna gromadka wielbicieli często domaga się też romantycznych wpisów .

Z tego też względu z okazji walentynek para postanowiła opublikować kila zdjęć. Niektóre z nich są bardzo seksowne.- To już nasze drugie walentynki. Kiedyś nie przepadałem za tym dniem, ale jeśli masz już tą wyjątkową osobę koło siebie, to on nabiera innego znaczenia - napisał pod swoim postem Wojtek.