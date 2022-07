"Wolne serca". Kwiat Jabłoni z przyjaciółmi oddają hołd Powstańcom Warszawskim

- Każdy warszawiak podczas codziennej drogi do pracy, szkoły czy domu napotyka ślady czasów, kiedy mieszkańcom stolicy odebrano wolność. Pamięć o przeszłości jest dla tego miasta szczególnie ważna – buduje jego tożsamość i teraźniejszość. Album "Wolne serca" to zestaw hymnów do wolności, które towarzyszyły tak warszawiakom, jak i mieszkańcom całej Polski przez ostatnie dekady – skomentował Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.