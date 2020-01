WOŚP. Gwiazdy rozbijają bank swoimi aukcjami na Allegro

Kolacje z gwiazdami, zagraniczne wakacje, a nawet turniej brydża! Ludzie płacą niemalże złotem, żeby chociaż kilka chwil pobrylować w otoczeniu znanych osobistości.

Już za tydzień sztaby Jurka Owsiaka po raz 28. wyruszą z puszkami WOŚP na ulice miast. I choć do tegorocznego finału pozostało jeszcze trochę czasu, to charytatywne aukcje internetowe cieszą się ogromną popularnością już kilka dobrych tygodni.

Co celebryci zaoferowali na rzecz inicjatywy Jurka Owsiaka?

Wielu z nich zaproponowało fanom do wylicytowania wspólnie spędzony czas. Na tę chwilę dzień z Natalią Siwiec kosztuje ponad 3,5 tys. zł. Co więcej, to osoba, która wygra aukcje, decyduje, jak spędzi czas z modelką.