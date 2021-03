Ta mina Czesława mówi wszystko. Ale gafa! Pomylił się na wizji

Już pod sam koniec wywiadu Mozil opowiadał o współpracy z dziećmi przy nagrywaniu płyty "Kiedyś to były Święta", za którą w ubiegłym roku otrzymał wraz z nimi Fryderyka w kategorii "Album Roku Muzyka Dziecięca i Młodzieżowa" . Jak przyznał, celem tej płyty było to, by "młodzież mogła zainspirować młodzież". Dodał, że tego typu projekty chce kontynuować w przyszłości.

Gdy w trakcie swojej wypowiedzi (ok. 52 minuty wywiadu) stwierdził, że chciałby zebrać te same dzieci za 20 lat, to Sekielski mu nagle przerwał: – Za dwadzieścia lat to będziesz już seniorem. Wyraźnie zaskoczony Mozil odpowiedział: – Seniorem? W wieku 60 lat? Proszę ciebie! To jest senior? Myślałem, że senior to tak 85-90 lat. Andrzej Wajda jest teraz seniorem! 95 lat ma.