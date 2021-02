Wpadka gwiazdy TVP. Czy na pewno to chciała pokazać?

W sieci właśnie zadebiutował nowy teledysk Cleo do kawałka "Kocham". Do udziału w klipie jurorka programu "The Voice Kids" zaprosiła młode gwiazdy mediów społecznościowych. Wśród nich możemy zobaczyć Roksanę Węgiel , piosenkarkę i zwyciężczyni dziecięcej Eurowizji, którą na Instagramie śledzi 1,2 mln fanów.

Uwagę zwraca za to gest, jaki do obiektywu wykonuje Roksana. Co w nim takiego niezwykłego? Otóż taka "odwrócona Victoria" to nic innego jak wulgarny gest równoważny z pokazaniem środkowego palca, czyli wyrażeniem głębokiej dezaprobaty dla kogoś lub czyiś poglądów.