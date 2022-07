"Wpadłam w paranoję". Linda Evangelista o życiu po nieudanym zabiegu odchudzania

Linda Evangelista to jedna z supermodelek przełomu lat 80 i 90. Pojawiła się na 700 okładkach magazynów mody z "Voque" na czele. W czasach, kiedy rządziły długie, tapirowane fryzury ona wylansowała krótkie cięcie, które na jej cześć zostało nazwane "The Linda". W 2007 r., kiedy skończyła 42 lata, przeszła na emeryturę, ale już w 2013 r. wróciła do modelingu z nowymi kontraktami. Niestety, miała coraz większy problem z kontrolowaniem wagi i dlatego, niedługo później, zdecydowała się na kriolipolizę.