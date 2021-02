Wróblewska w kostiumie kąpielowym. A za oknem mróz

Na instagramowym profilu Julii Wróblewskiej pojawiło się zdjęcie, które aktorce wykonano, gdy była na urlopie w ciepłych krajach. Pozowała do niego ubrana w kostium kąpielowy. Siedziała na brzegu basenu wśród egzotycznych roślin. Panowała idealna pogoda - było ciepło i słonecznie. Tymczasem w Polsce padają rekordy zimna, a śnieg nie przestaje sypać. Nic dziwnego, że młoda gwiazda zatęskniła za urokami wakacyjnego wyjazdu.

"Już kiedyś wrzucane, ale jejku, ale by się chciało wyjechać w jakieś tropiki, pić drinka z palemką i się opalać. Myślę o jakiejś przyszłej podróży, nawet sama, dla siebie. Żeby odpocząć od tej przytłaczającej szarości i zamknięcia. Chcielibyście gdzieś wyjechać? W jakie miejsce?" - zapytała swoich fanów.

Polskie gwiazdy uciekają w ciepłe kraje. Wkrótce może to być niemożliwe

Fani Julki pisali o podróżach na Filipiny, do Grecji czy Chorwacji. Wygląda jednak na to, że większość z nas w najbliższym czasie raczej nie wybierze się do ciepłych krajów - pandemia koronawirusa wciąż budzi strach.