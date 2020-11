Wrzuciła fotkę ze znanym reżyserem. Uwagę zwraca mały szczegół

Patryk Vega zasłynął dzięki licznym, kontrowersyjnym filmom. Reżyser nie ustaje w produkcji kolejnych tytułów nawet podczas pandemii. Niedawno ogłosił, że rozpoczyna zdjęcia do filmu "Miłość w czasach zarazy". Oczywiście do jego stworzenia zainspirowała go obecna sytuacja na świecie, scenariusz powstał błyskawicznie i wystarczyło tylko dobrać obsadę.