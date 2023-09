Wściekła miłość. Elizabeth Taylor i Richard Burton

Elizabeth poczuła do Richarda coś, co później porównywała do doświadczeń śpiącej królewny, zbudzonej przez czule całującego ją księcia. To Burton sprawił, że Liz zdjęła z palca obrączkę Mike'a Todda – nadtopioną i powykręcaną pamiątkę znalezioną na miejscu katastrofy.