WSPIERAJMYSIĘ I DAJMY DZIECIOM SIŁĘ Ingka Centres, IKEA Retail oraz Ikano Bank Oddział w Polsce wspierają Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

– Koncert online to świetna okazja, by chociaż na chwilę zapomnieć o rzeczywistości. Ale jednocześnie powinniśmy pamiętać o dzieciach, które mają trudną sytuację rodzinną. Cieszę się, że mogę moim występem wspierać młode osoby i zachęcam wszystkich do wspólnego pomagania. Wierzę, że razem mamy ogromną moc – mówi Roksana Węgiel, artystka, która zaangażowała się w działania Ingka Centres.