Wspomnień czar. Małgorzata Kożuchowska przed laty. Co za nogi

Małgorzata Kożuchowska niebawem będzie świętowała 50. urodziny. W jej branży pojawiło się więc już mnóstwo zdecydowanie młodszych kobiet. Fani zachwycają się wyglądem dwudziestolatek, zupełnie pomijając w tym aspekcie gwiazdy przed i po pięćdziesiątce. Jest to duży błąd, ponieważ często wyglądają one równie dobrze, co ich młodsze koleżanki. Świetnym tego przykładem jest właśnie Małgorzata Kożuchowska.

I trzeba przyznać, że patrząc na te nogi trudno jest się skupić. Małgorzata Kożuchowska zawsze mogła pochwalić się rewelacyjną figurą, a to zdjęcie jest na to najlepszym dowodem. Krótka sukienka z wycięciem odsłoniła to, co najlepsze.