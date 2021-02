Wspomnienie Judy Turan: "Była pełna światła"

Była także cenioną nauczycielką aktorstwa, na co dzień prowadziła zajęcia w Warszawskiej Szkole Filmowej. Wiele osób pamięta ją z warsztatów, które organizowała. Specjalizowała się z tzw. technice Meissnera, amerykańskiego teoretyka aktorstwa, kładącego nacisk na instynktowne reakcje aktorek i aktorów.

- Zawsze pełna świtała! Radość, talent, odwaga, piękny człowiek, niezwykła kobieta… Judy! - wspomina Pietrzak. - We współpracy - anioł, ale taki zbuntowany: jak chciała "dyskutować" odnośnie roli, to kilka razy zmieniła niektórym plany. I zawsze na lepsze. Wszyscy, którzy z nią pracowali, byli pełni uznania. Dążyła do celu niezwykle mądrze, potrafiła nie raz mnie zaskoczyć pomysłami, w które wierzyła i realizowała. Zawsze przecierałam oczy ze zdumienia. Kochała ludzi a ludzie ją. Na parę dni przed odejściem napisała mi "Aniu teraz nie ma mnie chwilę dla świata, ale niedługo się odezwę." i jestem przekonana, że jeszcze nie raz się odezwie. Tacy ludzie nie znikają z tego świata. Jestem zaszczycona, że mogłam z nią pracować tyle lat. Ogromny smutek i współczucie dla rodziny.