Wspomnienie wielkich nieobecnych. Wzruszający koncert w Polsacie

Wykonania utworów Kory zaś pokazały, jak bardzo wryła się nie tylko w pamięć, ale i serca, i to nie tylko fanów, lecz także młodszych artystów, którzy spotkali się z nią na swojej twórczej drodze. – To było, jest do dziś, wielkie inspirujące wydarzenie w moim życiu. To wielki zaszczyt "ocalać" tę muzykę, to piękno i artystkę tak wybitną – mówił Igor Herbut, który wykonał "Krakowski spleen". – Miałem możliwość dotknięcia wielkiej postaci. Wierzę Koro, że tam szalejesz między planetami – mówił z kolei Tomasz Organek o spotkaniu z Korą, która wystąpiła w teledysku do jego "Czarnej madonny", a na scenie brawurowo wykonał "Szał niebieskich ciał".