Powiedziała o zdradzie męża. Co z rozwodem?

Monika Zamachowska pod koniec marca ogłosiła, że jej małżeństwo ze Zbigniewem Zamachowskim przechodzi do historii. Nie od razu powiedziała, co było przyczyną, ale w końcu się otworzyła. Rozstanie z mężem zbiegło się u niej z rozkręcaniem nowego biznesu, więc jest teraz bardziej obecna w mediach niż wcześniej. Ale do pewnych tematów nie chce już wracać.

Monika Zamachowska po raz ostatni wyszła za mąż w maju 2014 r. Źródło: AKPA