Wszyscy wiedzieli, że ją zdradził. Walczyli o swoje małżeństwo

I tak mimo woli aktor w 2012 r. został przyłapany przez paparazzich na zalotach z nieznajomą w parku. Kobieta tuliła się do niego i go całowała. Po czym odwiozła go domu, w którym czekała na niego żona.

Robert Więckiewicz długo zabiegał o odzyskanie zaufania żony. Zaczął od zabrania jej na wyjazd we dwoje do Rzymu. Tam mieli sobie wszystko wyjaśnić. Jednak później aktor rzucił się w wir pracy i znowu często nie było go w domu, co budziło podejrzenia co do jego niewierności.