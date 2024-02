Wszystkie romanse Daniela Olbrychskiego. Pierwszą żonę zdradził z Marylą Rodowicz. To był dopiero początek

Urodził się 27 lutego 1945 roku w inteligenckiej rodzinie – rodzice wyjątkowo dbali o jego edukację i Daniel Olbrychski, już jako młodych chłopak, uczył się grać na skrzypcach, uprawiał rozmaite sporty i należał do kółka recytatorskiego. Szybko trafił przed kamery (z tego powodu zrezygnował ze studiów na warszawskiej PWST; dyplom zrobił eksternistycznie w 1971 roku), choć sam do swoich aktorskich początków odnosił się bardzo krytycznie. Wspominał, że kiedy zobaczył się w filmie "Ranny w lesie", uznał, że do grania się kompletnie nie nadaje. Reżyserzy mieli jednak inne zdanie na ten temat i wkrótce Olbrychski dostał angaż w "Popiołach" Andrzeja Wajdy, a potem pojechał na festiwal do Cannes. Reżyser Nicholas Ray od razu dostrzegł potencjał polskiego aktora i chciał nawet z niego zrobić hollywoodzką gwiazdę. Niestety, Olbrychskiemu nie zezwolono na wyjazd. "Film Polski to była ubecka instytucja, gdzie pracowali ludzie mili, kochający kino, których obowiązkiem było nie dopuścić, żeby ktokolwiek zrobił karierę na świecie", mówił potem w "Gazecie Wyborczej". Całe szczęście doceniono go również w kraju i Olbrychski wkrótce stał się u nas jednym z najpopularniejszych i cenionych aktorów.