Wszystkie związki Moniki i Zbigniewa Zamachowskich

Rozstanie Moniki i Zbigniewa Zamachowskich zaskoczyło ich fanów. Para, która pokonała wiele przeciwności, by być razem, postanowiła zakończyć swój związek po 7 latach małżeństwa. To nie pierwsze rozstanie w życiu obojga. Dla Zamachowskiej oznacza to rozpad trzeciego małżeństwa. Dziennikarka w latach 1995-2000 była żoną amerykańskiego pisarza Willa Richardsona. W 2001 roku poślubiła Szkota, Jamie’ego Malcolma, z którym ma dwójkę dzieci. Para rozwiodła się w 2012 roku, a w 2014 Monika wyszła za Zbigniewa Zamachowskiego. Dla tego związku aktor odszedł od Aleksandry Justy, z którą żył 20 lat i miał czwórkę dzieci. Wcześniej jego żoną była Anna Komornicka. Z kolei w 2009 roku, krótko przed poznaniem Moniki, Zbigniew wdał się w romans z Agnieszką Glińską.

Rozwiń