Wybory 2023. Katarzyna Błażejewska-Stuhr obudziła się w powyborczej Polsce. Opisała wrażenia

"Wchodzę rano do sklepu, a tam panie rozmawiają o tym, że widzą nadzieję. Jedna opowiada o tym, że gdy poroniła szpital nie chciał jej pomóc, bo bali się odpowiedzialności (prokuratury?). Chwyta mnie to za serce, bo wierzę w to, że teraz będzie lepiej. Że będziemy się szanować i zajmiemy się prawdziwymi problemami. Nie będziemy się bali być przyzwoitymi. Dziękuję wam" - napisała w poście, dołączając grafikę Matyldy Damięckiej.