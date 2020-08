Wybuch w Bejrucie. Królowa Elżbieta II wysyła kondolencje

Przypomnijmy, że we wtorek 4 sierpnia w porcie w Bejrucie wybuchł skład 2 750 ton saletry amonowej, substancji wykorzystywanej m.in. do produkcji nawozów lub broni. Chemikalia zostały skonfiskowane 6 lat temu i od tego czasu były składowane w porcie, najprawdopodobniej bez właściwych zabezpieczeń. Zarówno prezydent Libanu Michel Aoun, jak i premier - Hassan Diab, zapowiedzieli surowe ukaranie winnych zaniedbań. Liczba zmarłych w wyniku wybuchu wzrosła do 135 osób, a rannych do 5 tys. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców stolicy straciło dach nad głową. Wraz z wybuchem saletry spłonęły też m.in. kluczowe dla kraju zapasy żywności.